事故の全容解明に向け捜査が続いています。磐越道で北越高校の生徒ら21人が死傷した事故で、警察は18日に逮捕された男を現場に立ち会わせ、当時の詳しい状況を調べる実況見分を行いました。 事故から12日が経った今日、現場に姿を見せた若山哲夫容疑者(68)。白いヘルメットと青いシャツを身につけ、狭い歩幅でゆっくりと歩く様子･･･。その足取りはおぼつかないようにも見えます。 福島県郡山市の磐越道で北越高校の生徒