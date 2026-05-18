【キーウ共同】ロイター通信は18日、黒海沿岸のウクライナ南部オデーサ州の港に向かっていた中国関連の貨物船が同日未明、ロシアの無人機攻撃を受けたと報じた。ロイターによると、貨物船は港で鉄鉱石の精鉱を積み込む予定だった。攻撃により船で火災が発生したが、乗組員によって消火された。けが人はいなかった。