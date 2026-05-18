タレントのマツコ・デラックス（53）が18日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にコメンテーターとして生出演し、通販にまつわるエピソードを語った。番組は、深夜に通販サイトなどで買ったものを、翌日に後悔するケースが多いという意見を集めたネット記事を紹介。株式トレーダーでタレントの若林史江も経験があるといい、「この間、犬の首輪、ハーネスが2個届いた」と明かした。すると、マツコは「甘いわね、甘