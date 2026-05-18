『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「急発進で消えた車…プールに落下直前の衝突に動揺か」についてお伝えします。◇◇◇韓国南部にあるスポーツセンターの駐車場。通り過ぎる車に、白い車がバックして接触。すると、白い車は慌てて急発進し、建物に突っ込みます。別のカメラでは車が建物に突っ込み、プールに落下する瞬間をとらえていました。突然の出来事に、プールにいた人々は逃げ惑います。韓国メディア