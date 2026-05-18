18日の石川県内は朝から各地で気温がぐんぐん上がりました。加賀中津原などでは今シーズン初、30度以上の真夏日となるなどほとんどの観測地点でことし最高を記録しました。 ■中田 智輝 記者：「昼過ぎの金沢駅です。日差しが強く立っているだけで体中が汗ばんできます。手元の温度計をみてみますと30度を超えています」高気圧に覆われ南からの暖かい空気が入った石川県内は朝から気温が上がりました。最高気温は加賀中