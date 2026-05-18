北陸電力が小松市に新たに建設する小型水力発電所「花立発電所」の起工式が開かれました。4年後に発電が始まる電力はすべて北陸新幹線の運転用に使用されます。 手取川支流の大日川で新たに建設される小型水力発電所の「花立発電所」4年後の2030年5月の運転開始を目指していて18日の起工式では、北電の松田光司社長が「二酸化炭素の削減に貢献する」などと式辞を述べました。 「花立発電所」で見込まれる発電電力は年間