中道改革連合・立憲民主党・公明党は１８日、国会内で合同文部科学部会を開催。文部科学省に対し「一連の校外活動事案（磐越道におけるバス事故、北海道におけるバス事故、沖縄県辺野古における船舶転覆事故）」に関してヒアリングを行った。今年３月には研修旅行で沖縄を訪れていた同志社国際（京都府）の生徒らを乗せた小型船２隻が辺野古沖で転覆し、高校生１人と船長１人の２人が死亡する痛ましい事故が起きた。また、今