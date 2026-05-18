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【「ディシディア デュエルム ファイナル ファンタジー」公式オフラインβテスト大会＆第1回公式生放送】 5月23日16時～ 放送予定 スクウェア・エニックスは、Android/iOS用ボス討伐型チームバトル「DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY（ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー）」の公式番組を5月23日16時より放送する。 スクウェア・エニックスの公式YouTube