日本オリンピック委員会の橋本聖子会長が１８日、都内で定例会見を行い、冬季五輪の招致に関して言及した。先月の北海道町村会の定期総会で、棚野孝夫会長が冬季五輪の北海道への招致について、道内１４地区の町村会すべての賛同を得たと公表。冬季五輪に関しては札幌市が２０３０年大会、３４年大会の招致を目指していたが、２１年東京大会を巡る汚職・談合事件で不信感が高まり、招致活動を２３年に停止した過去がある。橋