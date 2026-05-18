◆テニス▽全仏オープン予選第１日（１８日、フランス・パリ）テニスの４大大会今季第２戦、全仏オープンの予選が開幕。女子シングルスで世界ランキング１３１位、予選第２１シードの坂詰姫野（橋本総業）は、大会推薦出場の地元フランス選手に６−１、６−０のわずか４９分で圧勝。２０２３年に続く全仏予選２度目の挑戦で、自身初めて予選１回戦に勝利した。坂詰は、ランク下の相手に、堅実なストロークで、ラリー戦を圧倒