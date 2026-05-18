【モデルプレス＝2026/05/18】元TBSでフリーアナウンサーの枡田絵理奈が5月17日、自身のInstagramを更新。娘からの手作りのプレゼントを公開した。【写真】40歳元TBS美人アナ「そろってて綺麗」の声相次いだ子どもの手作りプレゼント◆枡田絵理奈、娘からの手作りプレゼント公開枡田は「娘が作ってくれた可愛いプレゼント」と記し、娘からプレゼントされたピンクや赤、黄色などの色とりどりの折り紙を使って作った花の作品を公開。