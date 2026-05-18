【モデルプレス＝2026/05/18】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のGISELLE（ジゼル）が5月17日、自身のInstagramを更新。リゾート地での水着ショットを公開した。【写真】25歳K-POP美女「完璧ボディ」と話題の水着ショット◆ジゼル、水着で海満喫ジゼルは、海や夜のプールでのショット、ホテルの窓から景色を眺めている様子や大きなかき氷を持った姿などリゾート地での写真を複数枚投稿。海では鮮やかなピンク色の体にフィッ