【モデルプレス＝2026/05/18】モデルのマギーが5月17日、自身のInstagramを更新。クロップド丈のTシャツ姿を公開した。【写真】年商億超え社長兼モデル「引き締まっててカッコいい」美ウエストのぞくTシャツ私服◆マギー、美ウエスト際立つクロップドTシャツ姿披露マギーは「下田の黒船祭りへ！」と記し、静岡県下田市で開催された「黒船祭」を訪れた際の様子を投稿。クロップド丈の白のTシャツにオフホワイトのボトムスを合わせた