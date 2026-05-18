【モデルプレス＝2026/05/18】モデルの由布菜月が5月17日、自身のInstagramを更新。娘との2ショットを公開した。【写真】上田綺世選手の28歳美人妻「すでに美人さん」と話題の娘顔出し◆由布菜月、娘との2ショット披露由布は「入院期間の記録たち」と記し、娘との写真を投稿。ベッドに横になる娘に寄り添い、微笑みを浮かべる仲睦まじい姿が収められている。「産まれてすぐのほにゃほにゃが懐かしい」と振り返り、「明日YouTubeUP