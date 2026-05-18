【モデルプレス＝2026/05/18】元日向坂46の富田鈴花が5月17日、自身のInstagramを更新。シースルーワンピース姿を公開した。【写真】25歳元日向坂46「ドキッとした」素肌透けるシースルー姿◆富田鈴花、美背中輝くシースルーワンピ姿披露富田は、うさぎと花の絵文字を添え、うさぎのぬいぐるみを手にしたソロショットを投稿。肩周りと背中がシースルーになったワンピースを着用した後ろ姿が収められており、美しい背中とほっそりと