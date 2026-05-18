熱中症対策ネットワーク会議18日 暑さを感じる日が増える中、香川県は熱中症の対策を官民一体で推進します。 （香川県健康福祉部／星川洋一 理事）「救急搬送の人員も令和7年に1005人ということで、本県において重大な健康課題であると認識してございます」 熱中症対策ネットワーク会議には、自治体や企業の関係者ら約50人が参加しました。この会議は熱中症予防の促進を目的に2025年から開いているも