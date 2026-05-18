「PAMYU FES 〜Kyary Pamyu Pamyu 15th Anniversary〜」 きゃりーぱみゅぱみゅがデビュー15周年を記念し、自身主催の音楽フェス「PAMYU FES 〜Kyary Pamyu Pamyu 15th Anniversary〜」（以下、PAMYU FES）を2026年8月22日、神奈川県・ぴあアリーナMMで開催することが決定した。2011年にミニアルバム『もしもし原宿』でデビューして以来、世間の常識に捉われないクリエイティビティや発信で唯一無二の存在として注目