福岡県警本部で開かれた、警察官らの英語通訳の競技会＝18日午後九州・沖縄の8県警と九州管区警察局は18日、福岡県警本部の講堂で、警察官らの英語通訳の競技会を開催した。トラブルに巻き込まれるなどした外国人が警察へ相談に訪れる機会が今後増えることが予想され、各県警に勤務する通訳者の語学力向上や技術の共有を目的として企画した。出場者の年齢や階級は不問とされ、各県警からそれぞれ選ばれた代表者計8人が参加した