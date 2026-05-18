俳優の吉岡里帆と板垣李光人が、14日より放送のファッションEC「ZOZOTOWN」の新TVCM『待ち合わせ』篇に出演する。“初夏のお出かけ”をテーマに爽快感あふれるコーディネートを披露する。【動画】爽やか！夏らしいファッションの吉岡里帆＆板垣李光人同CMでは、吉岡＆板垣がそれぞれ自宅でコーディネートを楽しむ場面からスタート。吉岡はコーディネートに夢中になるあまり、乗る予定だったバスが目の前で発車してしまう。シュ