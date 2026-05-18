青森市ではビルに居座ったクマが緊急銃猟で駆除された後も目撃情報が相次ぎ、小中学校では登下校時の保護者送迎が原則となるなどの影響が続いています。青森市中心部の複合商業ビルでは、先週金曜日15日に、1階に侵入したクマが緊急銃猟で駆除されました。ただ、市内ではその後も「クマの出没情報」を投稿できるサイトに目撃情報などが相次ぎ、その数はきょうまでの3日間で180件に上っています。このため、市内の6割の小中学校では