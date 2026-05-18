宝塚歌劇団は１８日、月組トップスターの鳳月杏（ほうづき・あん）さんと娘役トップの天紫珠李（あまし・じゅり）さんが、来年３月２８日に東京宝塚劇場で千秋楽を迎える公演「天穹（てんきゅう）のアルテミス」「ＢｅｌｌｅＥ´ｐｏｑｕｅ（ベルエポック）」で退団すると発表した。鳳月さんは千葉県出身、天紫さんは東京都出身で、それぞれ２００６年と１５年に初舞台。２４年にそろってトップに就任し、「ＧＵＹＳＡＮ