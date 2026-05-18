厚生労働省は18日、クルーズ船「MVホンディウス」で発生したハンタウイルス感染症の患者と接触した人の発症予防のため、新型インフルエンザ治療薬「アビガン」を英国に提供したと発表した。英国からの要請に応えた。国立健康危機管理研究機構によると、ハンタウイルス感染症に対する発症予防効果は人では証明されておらず、ハムスターの実験で効果が示唆されているという。アビガンは新型インフルエンザの流行に備えて国が備