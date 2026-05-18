車の後部座席で真っすぐ前を見つめる職業不詳の男。中江愛斗容疑者（22）です。4月、東京・上野で、コインパーキングで強盗をするため車の中にバールやナイフなどを用意していた疑いが持たれています。この事件では、これまでに実行役の山口優空被告（20）など5人が逮捕・起訴されています。中江容疑者は実行役1人に犯行を持ち掛けた、いわゆる“リクルーター役”とみられています。この事件で逮捕された者は6人目。警視庁は、中江