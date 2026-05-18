【第30話】 5月18日無料公開 第30話を読む 【拡大画像へ】 講談社は5月18日、しげの秀一氏によるマンガ「昴と彗星」第30話「2週目へ」をヤンマガWebで無料公開した。 第30話では、中団グループを若いドライバーたちが支配していく。その中でも、彗星は迷いのない走りをみせ順位を上げる。 なお、最新話となる第33話「ちゃびん社長をやっつけろ」も70ポイントで公開さ