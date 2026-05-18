5月18日、日本バスケットボールの男女トップリーグでプレーする常田耕平（滋賀レイクス）と木村亜美（デンソーアイリス）が、入籍したことを発表した。 愛知県出身で26歳の常田は、186センチ85キロのポイントガード。正智深谷高校から明治大学へと進学し、2020-21シーズンに三遠ネオフェニックスの特別指定選手としてBリーグデビューを果たした。プロデビュー後はB