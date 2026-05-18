きょう（18日）午後5時すぎ、岡山県津山市で住宅から出火し、消防により消火活動が行われています。 【現場の写真をみる】住宅から出火消防が消火活動中 「建物が燃えている」と通報 消防によりますと午後５時１０分ごろ津山市南方中で「建物が燃えている」と近所の人から１１９番通報がありました。 現在、消防により消火活動が行われています。この火事によるけが人などの情報はこれまでに確認されていないということです