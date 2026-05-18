驚きの発表は新監督就任会見の冒頭、狩野倫久監督自らの口からされた。「コーチには新たに内田篤人コーチ、近賀ゆかりコーチ、佐野智之GKコーチに就任していただきます」。内田氏は24年10月に佐々木則夫氏が監督代行を務めた日本女子代表(なでしこジャパン)でコーチとして入閣。狩野新監督も当時、同じコーチとして戦っていた。その際に感じた選手へのアプローチの仕方や準備のきめ細かさにコーチとしてのポテンシャルを感じ