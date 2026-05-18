Vライブコミュニケーションアプリ『IRIAM』と、実況グループ「女子研究大学」のコラボレーションが決定した。6月2日に、メンバーのニキ・しろせんせーの2名が『IRIAM』でライブ配信を実施する。 （関連：【画像あり】人気実況グループ「女子研究大学」のメンバー） 『IRIAM』は、株式会社ディー・エヌ・エーの子会社である株式会社IRIAMが運営するサービス。ス