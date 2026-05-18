山形県内ではクマの目撃が相次いでいますが、きょうは山形市の小学校の近くでクマとみられる動物が目撃されました。 【写真を見る】現場は小学校の近くの雑木林山形市・みはらしの丘でクマのような動物目撃市は付近の展望台を閉鎖県内でクマの出没相次ぐ（山形市） 大内希美アナウンサー「クマのようなものが目撃された雑木林。草木が生い茂っていて川も流れている。そしてここから２００ｍほどの距離にはみはらしの