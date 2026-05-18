全国的にクマの出没や被害が相次ぐ中、山形県村山市ではきょう、クマが市街地に出没した際に市町村長の判断で銃を使った対応ができる「緊急銃猟」の訓練が行われました。 【写真を見る】重要度が増すクマへの備え市街地に出没した際の「緊急銃猟」訓練警察や猟友会などが参加（山形・村山市） 佐藤真優アナウンサー「今回の訓練は、あちらの白い小屋にクマが居座っているという想定で行われています。トランシー