EOS R8 キヤノンマーケティングジャパン株式会社は5月14日（木）、一部のカメラ製品および交換レンズの価格を5月21日（木）に改定すると発表した。いずれも値上げとなる。 これまで価格の維持に努めてきたものの、企業努力では維持が困難になったと説明。今後も高品質な製品およびサービスを継続して提供するため、今回の価格改定を決定したという。 5月21日（木）から価格が改定される対象カテゴリー