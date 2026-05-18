クマの目撃が相次ぎ、問題が深刻化するなか、クマの生態を知るための取り組みも行われています。山形県の河北町児童動物園で７年ぶりにツキノワグマが公開されることになりました。 【写真を見る】動物園にクマ!?目的は「生態を知ってもらうこと」児童動物園で始まるツキノワグマの一般公開実際に近くで見てみると…（山形・河北町） 県内唯一の動物園である河北町児童動物園は、県の「野生鳥獣救護所」にも指定されていて