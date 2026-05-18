日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月18日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 19067( 15733) 9月限1124(24) TOPIX先物 6月限 19560( 18932) 日経225ミニ 6月限236832(236832) 7月限6040(404