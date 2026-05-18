日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯6万円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 191(91) ソシエテジェネラル証券 133(33) UBS証券 30(30) BNPパリバ証券 21(21) 三菱UFJ証券