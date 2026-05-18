日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯6万1000円コール 取引高(立会内) SBI証券 2( 2) ABNクリアリン証券 2( 2) ※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。 ※カッコ内は立会内取引の数