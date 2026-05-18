日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯6万1625円コール 取引高(立会内) JPモルガン証券12(12) ABNクリアリン証券 11(11) ソシエテジェネラル証券 1( 1) ◯6万1500円コール