日経平均株価 始値61299.87 高値61478.55 安値60376.98 大引け60815.95(前日比 -593.34 、 -0.97％ ) 売買高26億7520万株 (東証プライム概算) 売買代金8兆1166億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は3日続落、一時1000円超下落する場面も ２．原油先物価格の高騰を背景に、世界的な金利上昇を警