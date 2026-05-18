大阪6月限 日経225先物60660-1380（-2.22％） TOPIX先物3817.5-64.0（-1.64％） 日経225先物（6月限）は前日比1380円安の6万0660円で取引を終了。寄り付きは6万1660円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万1825円）を下回る形で、売りが先行して始まった。現物の寄り付き時につけた6万1820円を高値に下へのバイアスが強まり、前場中盤にかけて節目の6万1000円を割り込むと、6万0420円まで下落幅を広げた。前場終