札幌市教育委員会は、いじめ重大事態の疑いがある事案が新たに３件あることを公表しました。３件はいずれも対象の児童や生徒が不登校や転校となっていましたが、当時はいじめが主な原因ではないと判断されていました。札幌市教育委員会は、いじめ重大事態の疑いがある事案が新たに３件あることを公表しました。３件の内訳は小学校で２件、中学校で１件で、２０２０年から２０２２年の事案です。いずれも対象の児童や生徒が不登校や