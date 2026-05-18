ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第１９回『過去からの刺客』が１７日に放送され、小一郎（仲野）の妻・慶（吉岡里帆）がひた隠しにしてきた悲しい過去が明らかに。前夫・堀池頼広との間に生まれ、離れ離れにさせられて暮らしていた息子・与一郎との物語が描かれた。与一郎を演じたキラキラの瞳が印象的な子役は、高木波瑠（１２）。大河ドラマは「青天を衝（つ）け」（２０２１年）に始まり、「光る君へ」（２４年）でのちの一