日本オリンピック委員会（JOC）の橋本聖子会長が18日、東京都内で報道陣の取材に応じ、来年5月14〜30日に開催される「ワールドマスターズゲームズ2027関西」に出場する意向を表明した。自転車のBMXレーシングでの出場を検討しており、「大会を盛り上げる一助になれば。やるからには全力を尽くしたい。悔いなく臨みたい」と述べた。橋本会長はスピードスケートで冬季五輪に4大会、自転車のトラック競技で夏季五輪に3大会の計7大