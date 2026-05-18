会談前にWTOのオコンジョイウェアラ事務局長（左）と握手する赤沢経産相＝18日午後、経産省赤沢亮正経済産業相は18日、世界貿易機関（WTO）のオコンジョイウェアラ事務局長と経産省で会談した。機能不全が続くWTOの組織改革に向け、日本として積極的に関与するとの姿勢を示した。赤沢氏らは、国境を越えて有料でダウンロードした電子データの取引に対する関税禁止措置についても意見交換した。3月にカメルーンであったWTO閣僚