全米さくらの女王のキャロライン・キャンベルさん（左）と面会する高市首相。右は日本さくらの女王の清水悠華さん＝18日午後、首相官邸高市早苗首相は18日、全米さくらの女王のキャロライン・キャンベルさん（23）と官邸で面会し「日米友好の架け橋として活躍していることを本当にうれしく思う」とねぎらった。今年は米国建国250周年に当たり、250本の桜を贈呈する計画を進めているとも紹介した。キャンベルさんは「大変光栄であ