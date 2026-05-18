水産庁は18日、インド洋における日本のキハダマグロの年間漁獲枠が2027年、28年は4003トンとなり、現行水準を維持したと発表した。資源管理を話し合う国際会合で合意した。資源状態が回復傾向にあることを踏まえた。11〜15日にモルディブで開かれたインド洋まぐろ類委員会（IOTC）の年次会合で各国・地域の配分が決まった。ケニアやタンザニアなど一部の国は漁獲枠を増やした。これまでの管理措置に異議を申し立てていたインド