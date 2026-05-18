【モスクワ共同】ロシアの同盟国ベラルーシの国防省は18日、核兵器の戦闘運用に関する訓練を開始したと発表した。訓練にはミサイル部隊や航空部隊が動員され、ロシアと連携して核弾頭の輸送や使用手順を確認するとしている。ロシアは2023年10月にベラルーシに戦術核の配備を完了。ベラルーシのルカシェンコ大統領は昨年12月、ロシアが開発し、核弾頭の搭載が可能な最新式中距離弾道ミサイル「オレシニク」がベラルーシに実戦配