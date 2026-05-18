テレビ朝日の三谷紬アナウンサー（32）が18日までにインスタグラムを更新。令和ロマンの〓比良くるま（31）、松井ケムリ（32）とのショットをアップした。「リ:レイワロマンお邪魔して来ました。漫才だけで3時間。スーパーストロングスタイルなかっこいい令和ロマンを目の当たりにしました。2万人を前に躍動する姿を目に焼き付けられたことが何よりも嬉しかったです」と令和ロマンの単独ライブに足を運んだことを報告した。続けて