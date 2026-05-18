マツコ・デラックスが18日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。慶弔費についての悩みについて明かした。「慶弔費とかすごいですよ、年間。経費にも上げられないから、ただただなくなっていくだけですよ」と切り出した。「でもコロナ前よりは、何とか会みたいなのなくなったじゃない。だから半分ぐらいには減ってると思う」と語った。「私はちょっと最初に初動をミスってしまった。何か