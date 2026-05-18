輪島と舳倉島を結ぶ定期船がう運航を再開し島民たちが島へと向かいました。地震で津波の被害を受けた舳倉島の現状はどうなっているのでしょうか。 ■中條 栞 記者：「まもなく運航を再開するこちらの船。午前9時に輪島を出発します」18日運航を再開したのは輪島港と舳倉島を結ぶ定期船「希海」です。地震で被害を受けたこの定期船は去年7月に運航を再開していましたが冬場の漁師のなりわい再建や護岸の工事などを受け去年11月