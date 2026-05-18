5月16日、中道改革連合の公式Xは同日に開催された「民主主義ユースフェスティバル」のオフショットとして、小川淳也代表（55）と“意外な人物”の仲睦まじい2ショットを公開。小川氏の隣にいる意外な人物とは、参政党・神谷宗幣代表（48）だ。この日、東京大学で講演を行う予定だったが、急きょ中止となり、同フェスを訪れていた神谷氏。中道は投稿で《本日、小川淳也代表が会場で、参政党・神谷宗幣代表 @jinkamiyaと懇談しました