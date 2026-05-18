プロボクシングの六島ジムが１８日、大阪市内で会見を開き、７月２７日に東京・後楽園ホールでＤＡＮＧＡＮプロモーションと共催する興行「ＹｏｕｗｉｌｌｂｅｔｈｅＣｈａｍｐｉｏｎ３１」の対戦カードなどを発表した。六島ジムの枝川孝会長は「うちのジムにとって初めての後楽園ホール興行。（所属選手の出場は）東京出身の２人と埼玉出身の１人」と説明し、関東出身の光富元（つかさ）、中里陽向（ひなた）、大原寧王